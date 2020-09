Corsera – Skriniar via? Conte pesca ancora dalla Premier: doppio colpo per sognare in grande

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la possibile cessione di Skriniar al Tottenham per una cifra attorno ai 45 milioni di euro potrebbe rappresentare la svolta di mercato in casa Inter.

Conte continua a sognare N’Golo Kanté per fare il salto di qualità definitivo a centrocampo. La partenza di Skriniar potrebbe aprire la strada per il francese del Chelsea, anche se serviranno altre cessioni. Ma non solo perché l’Inter starebbe puntando con decisione su Smalling per la difesa.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<