Inter-Fiorentina, Hakimi contro Ribery: la sfida nella sfida. Lo show è assicurato

Achraf Hakimi contro Franck Ribery, stasera a San Siro si sfideranno due calciatori che con i loro colpi possono decidere la partita. Come riportato da La Gazzetta dello Sport è questo uno dei duelli più attesi in vista della sfida in programma questa sera a San Siro tra Inter e Fiorentina.

L’esterno marocchino è stato l’investimento più importante. Esterno a tutta fascia, ha una grande abilità nella fase offensiva dove può far brillare tutto il suo repertorio di inventiva, fantasia, varietà di colpi. Conte lo ha voluto fortemente, chiudendo bruscamente la trattativa per Federico Chiesa. Hakimi e il talento viola stasera faranno lo stesso mestiere su corsie opposte. Anche questa sarà una sfida nella sfida.

Ribery ha 15 anni in più ma non li dimostra affatto. Da quando è arrivato a Firenze, fa un altro mestiere. E’ tornato alla grande dopo il grave infortunio alla caviglia che lo ha costretto a una delicata operazione e a un lungo periodo di rieducazione. Ma neppure questo problema fisico ha tolto qualcosa alla classe del francese.

