Perisic 2.0, nuova vita da esterno a tutta fascia: primo esame con la Fiorentina. L’Inter lo aspetta

Ivan Perisic è pronto a riprendersi l’Inter. Questa sera i riflettori a San Siro saranno puntati anche su di lui. Come riportato da La Gazzetta dello Sport l’esterno croato, tornato dall’esperienza in prestito al Bayern Monaco, può essere l’arma in più dei nerazzurri in questa stagione.

Il primo vero esame contro la Fiorentina darà le prime risposte. Perisic, a differenza di un anno fa, si è messo a disposizione di Conte. Può giocare a tutta fascia, il suo può essere un grande ritorno. L’Inter ci spera.

