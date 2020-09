CdS – Il Tottenham pronto al rilancio per Skriniar. L’Inter non concede sconti, lunedì giorno chiave

Il mercato dell’Inter è ancora in via di definizione. Uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milano è Milan Skriniar, corteggiato da diverso tempo dal Tottenham. I contatti tra i due club sono stati avviati, ma ancora manca l’accordo definitivo per il suo trasferimento a Londra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli Spurs credevano di poter concludere l’affare per una cifra non superiore ai 35 milioni di euro, ma la situazione è ben diversa.

Il club di Suning, infatti, non ha nessuna intenzione di concedere sconti e chiede tra i 50 e i 60 milioni di euro per far partire lo slovacco. Il presidente Daniel Levy sarebbe pronto ad alzare la posta ed arrivare fino a 40 milioni di euro e a questi potrebbero aggiungersi eventuali bonus. Lunedì potrebbe essere un giorno decisivo per capire le sorti della trattativa.

