Skriniar via? Milenkovic troppo caro, l’Inter vira su Smalling: ma la Roma non molla

Smalling sì, Milenkovic no. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’Inter ha le idee chiare sul mercato: se Skriniar lascerà Milano per raggiungere Mourinho e il Tottenham in Inghilterra, si proverà a riportare in Italia Smalling.

Troppo caro infatti Milenkovic con la Fiorentina che chiede almeno 40 milioni di euro. Più abbordabile l’inglese del Manchester United con cui l’Inter ha fatto molti affari. Attenzione però alla Roma che fino all’ultimo proverà a riportare Smalling nella capitale.

