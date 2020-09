TS – Vecino e Skriniar sbloccano le entrate: l’Inter prepara l’ultimo assalto a Kanté

Antonio Conte non si è ancora rassegnato e continua a cullare il sogno chiamato N’Golo Kanté. Per sperare di raggiungere il francese, però, l’Inter non solo deve riuscire a piazzare gli esuberi della rosa, ma deve anche centrare almeno una cessione importante. Alla luce delle mancate offerte congrue per Brozovic e Lautaro Martinez, il big in uscita sul mercato potrebbe essere Milan Skriniar, sul quale è forte l’interesse del Tottenham.

Gli Spurs, scrive Tuttosport, stanno cercando di fare cassa cedendo Juan Foyth al Fulham, per poi avanzare un’offerta da 45 milioni più bonus all’Inter. Alla luce dell’impatto a bilancio dello slovacco (16 milioni di euro), Marotta ed Ausilio potrebbero vacillare di fronte ad una maxi plusvalenza che, unita al possibile addio di Vecino (verso Napoli, si lavora ad un prestito con riscatto intorno ai 15 milioni di euro), potrebbe realmente generare il tesoretto necessario per l’assalto a Kanté.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<