Sanchez alla Papu Gomez, Conte ci pensa: LuLa e Niño insieme in campo?

Ci ha messo 15 minuti per spaccare in due la partita e guidare l’Inter ad un’incredibile rimonta nell’esordio di campionato contro la Fiorentina. Alexis Sanchez ha dimostrato di poter dare tanto alla causa nerazzurra, anche partendo dalla panchina.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport in avanti difficilmente Conte sceglierà di dividere la LuLa ma stuzzica l’idea di vedere più spesso in campo il Nino Maravilla alle loro spalle, tipo il Papu Gomez Gasperini.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<