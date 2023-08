Con il rientro dalla tournée giapponese l’Inter si appresta a vivere i giorni più caldi per il mercato con diversi acquisti ancora da mettere a segno. Oltre al caso Sommer da risolvere, la dirigenza nerazzurra deve lavorare soprattutto sull’attacco dove il nome caldo ora è Scamacca, ma vista la possibile partenza di Joaquin Correa si pensa anche ad un secondo rinforzo.

In particolare il portale Tuttomercatoweb scrive che “l’Inter starebbe valutando anche un profilo dall’Argentina per completare il reparto avanzato. Gli uomini mercato nerazzurri si sarebbero mossi con insistenza proprio negli ultimi tempi per valutare alcuni profili (quelli emersi in Italia di recente sono Lucas Beltran e Alejo Veliz, di River Plate e Rosario Central)”. Tutto però sembra dipendere dalla partenza del Tucu che al momento rimane congelata.