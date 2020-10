Record – Il retroscena su Joao Mario: anche il Gremio ci ha provato. I motivi del no

Joao Mario, centrocampista portoghese di proprietà dell’Inter, ha deciso di ritornare in patria da dove tutto è iniziato. Nell’ultimo giorno di mercato infatti si è concretizzato il suo trasferimento in prestito allo Sporting CP.

Come riportato da Record però c’è un curioso retroscena di mercato. Prima del suo ritorno in Portogallo, Joao Mario è stato vicino a sbarcare in Brasile. Il Gremio infatti si è mosso concretamente ma l’affare non sarebbe andato in porto a causa della volontà del giocatore di voler essere ancora protagonista in Europa.

