Godin in uscita, si intensificano i contatti per Kumbulla: è considerato il profilo ideale per Conte

Prosegue incessante il lavoro della dirigenza dell’Inter, che sta cercando i profili adeguati sul mercato per rinforzare la formazione nerazzurra regalando ad Antonio Conte quei rinforzi necessari per lottare sino alla fine con la Juventus. L’uscita di Diego Godin, promesso sposo del Cagliari, ha liberato un posto in difesa che dovrà essere colmato con un nuovo innesto. Sarà fondamentale trovare profili adatti al tecnico nerazzurro, dato che i giocatori presenti in rosa hanno spesso faticato ad adattarsi al modulo dell’allenatore salentino.

Per questo motivo, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei profili che piace maggiormente è quello di Marash Kumbulla, attualmente in forza all’Hellas Verona. Il difensore ha le caratteristiche adeguate al modulo di Conte è può giocare in tutti e tre i ruoli del pacchetto arretrato: i contatti si sono intensificati nelle ultime ore.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<