Nainggolan felice all’Inter, fredda la pista estera. Ora due settimane per convincere Conte

Radja Nainggolan ha capito che difficilmente questa sessione di calciomercato lo porterà lontano dall’Inter, club cui ha fatto ritorno dopo l’esperienza in prestito al Cagliari. Il rientro in Sardegna appare un miraggio, dato che il club di Viale della Liberazione ha deciso che accetterà solo offerte che prevedano un trasferimento a titolo definitivo, che al momento non sono arrivate.

Per questo motivo Nainggolan sta dando il massimo negli allenamenti svolti ad Appiano Gentile con l’obiettivo di riconquistare spazio nella formazione di Antonio Conte: stando a quanto riportato su La Gazzetta dello Sport, la testa è quella giusta ed il calciatore appare sorridente. Il belga non guarda di buon occhio la pista estera e vorrebbe convincere il tecnico nerazzurro.

Per farlo avrà a disposizione le prossime due settimane, in cui dovrà anche recuperare il ritardo di condizione nei confronti di quei compagni che di fatto non si sono mai fermati per la sosta estiva: l’obiettivo è quello di far breccia nel cuore dell’allenatore e riprendersi quell’Inter lasciata un anno fa.

