Vidal scalpita, nel mirino c’è la Fiorentina. Nuovi contatti in giornata: pronto lo sbarco a Milano!

Con la partenza ormai definita di Diego Godin, l’Inter è pronta a chiudere per Vidal. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno aspetta soltanto la chiamata dei nerazzurri per prendere il primo volo direzione Milano e raggiungere Conte.

Pronto un contratto biennale, con opzione sul terzo anno, a 6 milioni netti a stagione. Vidal scalpita, ha voglia di iniziare la nuova avventura all’Inter. L’obiettivo è quello di essere già a disposizione per il match di esordio di sabato prossimo contro la Fiorentina.

Previsti in giornata nuovi contatti con l’entourage di Vidal e con il Barcellona per definire gli ultimissimi dettagli dell’operazione di mercato in modo tale da accogliere il Guerriero nei primi giorni della prossima settimana.

