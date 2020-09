Godin ad un passo dal Cagliari. Effetto domino: Vidal più vicino, Nainggolan più lontano

Diego Godin è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Cagliari. La svolta sul mercato è arrivata nella giornata di ieri, il difensore dell’Inter è atteso in Sardegna lunedì.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport ieri il club rossoblu ha presentato la lista alla Lega Calcio con i nuovi numeri di maglia ma la 2 non aveva padroni. Questo perché il nuovo proprietario è in arrivo e sarà proprio Godin ad indossarla: l’ex Atletico Madrid oggi definirà gli ultimi dettagli della buonuscita con l’Inter prima di firmare un nuovo triennale in Sardegna.

La cessione dello Sceriffo apre all’effetto domino perché ora l’Inter può finalmente definire l’operazione Vidal che a sua volta potrebbe spingere Radja Nainggolan lontano da Milano. Anche la maglia numero del 4 rossoblu è senza padrone ma Inter e Cagliari affronteranno il discorso legato al Ninja con ogni probabilità nell’ultima settimana di mercato. I

Vidal intanto aspetta soltanto la chiamata dell’Inter per potersi imbarcare sul primo volo per Milano e firmare il nuovo contratto biennale (con opzione sul terzo anno) a sei milioni netti a stagione. Il cileno ha voglia di raggiungere Conte e cominciare la nuova avventura all’Inter, con l’obiettivo di poter essere già a disposizione per il match di esordio di sabato prossimo contro la Fiorentina.

Previsti nuovi contatti in giornata con l’entourage di Vidal e il Barcellona, con l’obiettivo di poter accogliere Arturo nei primi giorni della prossima settimana.

