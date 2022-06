CdS – Inter, lunedì visite per Bellanova. Oggi esami ‘speciali’ per Asllani

Quella di ieri è stata la giornata di Romelu Lukaku e Kristjan Asllani, entrambi protagonisti di un intenso programma milanese tra visite mediche e firme sul nuovo contratto con l' Inter . Sebbene sia passato quasi in secondo piano, quella per il centrocampista albanese classe 2002 è stata una grande operazione chiusa dai dirigenti nerazzurri in pochissimo tempo con l' Empoli sulla base di un prestito oneroso da 4 milioni di euro più obbligo di riscatto a 10 e 2 di bonus. Dopo i test fisici di ieri, Asllani sarà chiamato ad un altro importante esame quest'oggi, vale a dire quello per la patente.

L'altro giovane che l'Inter ha bloccato da qualche settimana dal Cagliari è Raoul Bellanova. Giovane prospetto che nell'ultima stagione si è messo in evidenza come esterno destro e che ai nastri di partenza della nuova annata partirà come vice Dumfries. Come confermato questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, sarà a Milano lunedì per sottoporsi all'intero iter delle visite mediche prima di passare dalla sede nerazzurra per depositare la firma sul nuovo contratto. Per lui operazione totale da 10 milioni, 3 per il prestito più 7 per il diritto di riscatto.