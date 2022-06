CorSera – Retroscena tra Inter e Juve: l’agente spinge per lo scambio Dzeko-Cuadrado

L'ipotesi dello scambio Dzeko e Cuadrado era qualcosa di reale. I due giocatori hanno lo stesso agente, Alessandro Lucci , che - come racconta il Corriere della Sera - avrebbe spinto per lo scambio tra Inter e Juventus dell'attaccante e l'esterno. Allegri sarebbe stato anche d'accordo sull'operazione ma, poi, è arrivato il no di Marotta che ha fermato l'operazione sul nascere.

Allegri stravede per il bosniaco (che è stato vicino alla Juventus già in un'altra occasione) ma è difficile che i nerazzurri decidano di tagliare un ingaggio pesante - come quello di Dzeko - per sostituirlo con un altro giocatore dallo stipendio importante.