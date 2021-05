TS – Rinnovo di Lautaro in stand-by: c’è il Real alla finestra

Il rinnovo di Lautaro Martinez è stato messo in stand-by in attesa delle novità sul fronte finanziamento: alla finestra c'è il Real

In casa Inter si attendono novità sul finanziamento per risanere i conti nerazzurri. Zhang ha parlato con la squadra per gli stipendi, ma le cose non sono andate come aveva sperato. Come riporta Tuttosport, ci sono molto malumori, tra cui quello di Lautaro Martinez che, in assenza di un progetto, potrebbe decidere di prendere un'altra strada.