TS – Il Torino non ha mollato Casadei: pronta l’offerta all’Inter

Il centrocampista classe 2003 è corteggiato da diverse squadre in Serie A

Antonio Siragusano

Dopo aver solamente sfiorato il passaggio a titolo definitivo al Torino all'interno della trattativa per Bremer, Cesare Casadei rimane ancora al centro delle voci di mercato. Il centrocampista classe 2003 cresciuto nel settore giovanile dell'Inter continua però ad essere corteggiato da mezza Serie A, compreso il club granata che tanto aveva insistito affinché il suo cartellino potesse rientrare nelle trattative per il centrale brasiliano, poi saltate per il rilancio faraonico della Juventus.

Come riferito da Tuttosport nell'edizione di questa mattina, il Torino non avrebbe comunque mollato la presa e starebbe preparando una nuova offerta all'Inter. Del resto stiamo parlando di quello che è stato nominato miglior calciatore nell'ultimo torneo Primavera, chiuso con 14 reti in 30 presenze della regular season e 1 gol negli ultimi 2 match delle fasi finali. Numeri da attaccante, sebbene stiamo parlando di un centrocampista che sotto il profilo realizzativo ricorda le 13 marcature siglate da Zaniolo nella stagione 2017/18 con la maglia nerazzurra.

Tornando all'offerta del Torino, il ds Vagnati starebbe pensando di proporre un prestito con diritto di riscatto in favore dei granata. I contatti con l'entourage del centrocampista non si sono interrotti anche dopo la fumata nera dell'operazione Bremer, anche se sarà l'Inter il vero ostacolo del Toro. Sia perché il club nerazzurro vorrà sicuramente allegare un controdiritto in proprio favore, ma anche per i rapporti più freddi tra i due club.