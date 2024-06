Calhanoglu incontra il Bayern, Inter STIZZITA: “Cifra MONSTRE”

Non sembrava possibile fino a poco tempo fa, ma il futuro di Hakan Calhanoglu all’Inter non sembra essere assicurato. I nerazzurri avevano respinto il Bayern Monaco circa un mese fa, ma il giocatore non sembra aver chiuso le porte ai tedeschi.

Questo è quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, secondo la quale l’agente del centrocampista turco, Gordon Stipic, avrebbe incontrato il Bayern Monaco due volte, l’ultima in questi giorni in Germania, con l’Europeo in corso. Un comportamento che ha stizzito l’Inter, che non è ancora stata contattata né dal club bavarese, né dall’entourage del giocatore.

In ogni caso, i nerazzurri non sembrano intenzionati a tirare la storia troppo per le lunghe, evitando inutili telenovele e chiudendo rapidamente la questione. La dirigenza, infatti, avrebbe già fissato la cifra per un eventuale addio: 70 milioni di euro. Una valutazione monstre per un giocatore di 31 anni.