Euro2024, Marotta e Baccin in missione: DUE grandi obiettivi

Da qualche giorno, il presidente Beppe Marotta e il vice ds Dario Baccin si trovano in Germania per seguire da vicino gli Europei 2024. I due dirigenti sono in continuo contatto con il direttore sportivo Piero Ausilio, rimasto in sede a Milano per via dei numerosi incontri con agenti e intermediari fissati sull’agenda di mercato nerazzurra.

Nel mirino dell’Inter tra i numerosi talenti protagonisti agli Europei, vi sono in particolare due calciatori già noti ai tifosi nerazzurri. Entrambi, infatti, giocano nel campionato italiano e da mesi vengono seguiti con attenzione da parte del management interista.

Il primo, come ricordato da Calciomercato.com, è Alessandro Buongiorno, difensore del Torino sul quale di recente si è generata parecchia concorrenza. Il centrale non ha ancora esordito con la maglia Azzurra in questi Europei ed è uno dei grandi obiettivi del nuovo Napoli di Antonio Conte. Il principale ostacolo, però, rimane la valutazione da oltre 40 milioni.

Il secondo obiettivo, invece, è un connazionale di Yann Sommer che sino ad ora ha davvero impressionato con la maglia della Svizzera. Si tratta di Dan Ndoye, esterno destro a tutta fascia che l’Inter ha individuato come eventuale sostituto di Dumfries in caso di addio. L’esterno olandese anche ieri sera ha ribadito di voler rinnovare e rimanere a Milano ancora un po’, ma nel caso in cui non dovesse arrivare il prolungamento il club nerazzurro avrebbe già pronto un piano B che porta al laterale del Bologna.