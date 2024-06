Primo sondaggio tra Roma e Inter: richiesta da 45 milioni

Nuovi contatti tra Inter e Roma per un possibile affare di calciomercato. Come riportato nell’edizione odierna de il Messaggero, si tratta di un desiderio nutrito in primis da Daniele De Rossi che sogna di poter abbracciare dalla prossima stagione nel suo organico un calciatore peraltro già transitato nel settore giovanile giallorosso prima di esplodere in altre squadre.

Una richiesta, la sua, che difficilmente verrà però assecondata dalla Roma. Questo perché Davide Frattesi, oggetto del desiderio del tecnico, viene considerato incedibile da tutta la dirigenza dell’Inter. Nonostante la richiesta del suo agente Beppe Riso espressa al ds Piero Ausilio di reclamare più spazio dopo il minutaggio dell’ultima annata, il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di mettere in vendita il centrocampista romano.

L’Inter sarebbe disposta a trattare la cessione di Frattesi solamente dinnanzi ad un’offerta superiore ai 45 milioni di euro, secondo quanto aggiunto da Tuttosport. Ma, come ribadito più volte negli ultimi giorni, intavolare una vera e propria trattativa con i nerazzurri per il centrocampista ex Sassuolo, sarà un’impresa assai complicata per chiunque.