Inter, Arnautovic: “Io troppo vecchio? Rispondo così”

Alla prima presenza da titolare in questo Europeo, Marko Arnautovic si è subito sbloccato trasformando il rigore del definitivo 1-3 sulla Polonia. L’attaccante di proprietà dell’Inter è stato grande protagonista nella vittoria dell’Austria, autore pure di un velo intelligente in occasione della seconda rete firmata dalla conclusione di Baumgartner.

Al termine dell’incontro, ai microfoni dei media austriaci, Arnautovic si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe: “C’era molta tensione prima della partita. Sapevamo che contro la Polonia sarebbe stata molto difficile. Abbiamo dimostrato chi siamo nel secondo tempo. Soddisfatto? Certo, gli altri continuano a dire: ‘Marko è troppo vecchio, non può più giocare al gioco di Rangnick’. Non credo che sia così. Posso ancora farlo. Io mi diverto a far parte di questa nazionale. Per me è stata una grande emozione per una cosa di famiglia. C’è stato un problema con mio padre, che non è stato tanto bene ma oggi era allo stadio e quindi è di nuovo tutto a posto. Tutta la mia famiglia era lì tranne mia madre che l’ha vista dalla TV”.