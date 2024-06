Inter, UFFICIALE l’annuncio di Dumfries: “Voglio firmare”

E’ stata una partita non semplice per Denzel Dumfries quella disputata ieri sera contro la Francia. L’esterno dell’Inter, chiamato ad una complicata fase difensiva, se l’è cavata piuttosto bene, nonostante il suo apporto non sia stato altrettanto efficace in avanti.

Punto fermo dell’Olanda di Ronald Koeman, Dumfries così come de Vrij è rimasto in campo per tutta la durate del match finito in parità contro i francesi. Al termine dell’incontro, poi, il laterale nerazzurro si è fermato a parlare ai microfoni del Corriere dello Sport annunciando una novità sul rinnovo del contratto con l’Inter.

Questo il messaggio dell’olandese: “Ci sono stati per tutti dei ritardi, visto che abbiamo cambiato proprietario, ma io voglio firmare. L’Inter è casa mia, mi sento in famiglia. Ne abbiamo parlato prima dell’Europeo e lo faremo ancora al mio ritorno“.

Sulla rete annullata a Xavi Simons per la sua posizione irregolare e considerata attiva, Dumfries ha spiegato: “Il gol era buono. Capisco che per l’arbitro sia stato difficile decidere ma io non ho influenzato in alcun modo l’azione. Mi sono anzi fermato di fianco a Maignan sapendo di essere oltre l’ultimo difensore“.