La risposta dell’Inter al Bayern Monaco: cosa succede con Calhanoglu

La notizia dell’interesse da parte del Bayern Monaco nei confronti di Hakan Calhanoglu, non ha certo lasciato indifferenti tutti i tifosi interisti. Il centrocampista turco, tra i migliori dell’ultima stagione, è un patrimonio prezioso per il club nerazzurro, ma soprattutto fondamentale per il calcio di Simone Inzaghi.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, l’Inter – a differenza dei suoi tifosi – non avrebbe mostrato alcuno stupore dinnanzi alla fuga di notizie di ieri sera. Questo perché il club nerazzurro era a conoscenza da tempo della manifestazione d’interesse avanzata dal Bayern Monaco, alla quale non è mai corrisposta alcuna offerta ufficiale.

L’Inter ha già risposto al sondaggio del club bavarese, ribadendo che Hakan Calhanoglu non è in vendita. Tra l’altro, nonostante le nuove indiscrezioni delle ultime ore, in Viale della Liberazione si respira aria di grande ottimismo: non c’è in questo momento alcun sentore che da Monaco possa ricominciare l’inseguimento al regista turco.