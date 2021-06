Sorpresa Inter, Calhanoglu è ad un passo. Colpo a zero: i dettagli della trattativa. Milan beffato

L'Inter si cautela in attesa di capire cosa fare con Eriksen. Decisivo il parere positivo di Inzaghi

Colpo di scena nel mercato dell'Inter. Nella notte c'è stata un'improvvisa accelerata del club nerazzurro per Hakan Calhanoglu, fantasista turco in scadenza di contratto con il Milan. La trattativa di rinnovo tra l'ex Leverkusen e i rossoneri è al momento congelata, l'Inter si è inserita a sorpresa nella corsa e si è piazzata davanti a tutte le pretendenti.

Come riportato da Sky Sport, la trattativa sarebbe addirittura vicino alla fumata bianca. Le parti sono vicinissime e la fumata bianca potrebbe arrivare anche a breve. Il club nerazzurro, in attesa di capire quale sarà il futuro di Christian Eriksen, è corso subito ai ripari, superando di poco l'offerta da 4 milioni di euro del Milan.

Anche La Gazzetta dello Sport conferma come la trattativa Calhanoglu-Inter sia ad un buon punto. I soldi per il turco arriveranno dall’uscita di Nainggolan, ad un passo dal Cagliari. Decisivo anche il parere di Inzaghi che considera Calhanoglu come il profilo ideale per ripetere quanto fatto alla Lazio con Luis Alberto.