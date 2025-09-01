Com’è cambiata DAVVERO l’Inter dopo l’ultimo mercato

Il calciomercato si è ufficialmente concluso. Una sessione particolare per l’Inter, chiamata a ripartire dopo le delusioni del finale della scorsa stagione e l’addio di Inzaghi. Una ripartenza che serviva anche a rinnovare la rosa, per dare nuova linfa al ciclo nerazzurro.

La volontà di impostare una “linea verde” è stata portata avanti in modo coerente. Ad eccezione di Manuel Akanji, di fatto il sostituto di Pavard, arrivato nelle ultime ore di mercato, i giocatori arrivati sono tutti giovani di prospettiva.

Se su Luis Henrique (2001) ed Andy Diouf (2003) ci sono ancora dei dubbi sul loro ruolo in rosa, molti meno sembrano esserci su Petar Sucic (2003) e Ange-Yoan Bonny (2003). Il primo si sta già imponendo come un potenziale titolare in queste prime uscite, mentre il francese sta dimostrando di poter alzare il livello alle spalle di Lautaro e Thuram.

Il discorso Bonny, peraltro, va esteso anche a Pio Esposito, confermato in rosa dopo la stagione da capocannoniere in Serie B. I due rappresentano un cambio netto alle spalle dei due titolari, dopo gli addii dei deludenti Arnautovic, Correa e Taremi.