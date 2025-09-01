Quanto ha speso l’Inter nell’ultimo calciomercato 2025

Con la chiusura ufficiale del calciomercato in Italia, tracciamo un bilancio di quelli che sono stati gli affari ufficiali piazzati dall’Inter in questa estate 2025. In questo approfondimento, vediamo in particolare quali sono stati i calciatori acquistati dall’Inter per l’organico di Cristian Chivu, ma soprattutto qual è stata la spesa complessiva in entrata.

Iniziamo col dire che gli acquisti più onerosi sono stati quelli di Luis Henrique ed Ange-Yoan Bonny, entrambi arrivati a Milano rispettivamente per 23 milioni di euro. Tre milioni in più rispetto al francese Andy Diouf, approdato nel mondo nerazzurro dal Lens per dare forza al centrocampo interista. Potrebbe rivelarsi un vero colpo quello di Petar Sucic, già apprezzato in più occasioni. Il centrocampista croato è un classe 2003 ed era stato bloccato lo scorso gennaio per un’operazione da 14 milioni di euro.

A questa spesa, inoltre, vanno sommati anche gli 8 milioni di euro del riscatto di Nicola Zalewski dalla Roma. Il centrocampista polacco è stato successivamente ceduto all’Atalanta, ma il suo acquisto a titolo definitivo è stato comunque perfezionato dall‘Inter in questa sessione di mercato. Infine, aggiungiamo anche il milione versato al Manchester City nelle ultime ore di mercato per il prestito oneroso di Manuel Akanji.

Calcolando tutti gli acquisti ufficiali, ecco che il club nerazzurro ha investito complessivamente 89 milioni di euro in entrata.