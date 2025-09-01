5 colpi di mercato mancati dall’Inter questa estate

Si è conclusa ufficialmente una sessione di mercato abbastanza particolare per l’Inter. Infatti, dopo alcune stagioni con investimenti limitati, quest’anno i nerazzurri hanno investito cifre consistenti, confermando tutti i suoi titolari, ad eccezione di Pavard, sostituito con Akanji.

Tuttavia, l’estate interista è stata caratterizzata anche da momenti molto complicati, con diversi obiettivi di mercato che sembravano vicini, ma poi sfumati. Di seguito elenchiamo 5 nomi che non sono arrivati all’Inter in questa sessione estiva.

1) Su tutti, a prendersi la copertina non può che essere il nome di Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta aveva l’accordo totale con l’Inter, che però non ha mai trovato un’apertura dagli orobici. Il nigeriano è andato anche allo scontro con il suo club, finendo fuori rosa, ma ciò non è bastato a sbloccare il suo trasferimento.

2) Un altro obiettivo dall’Atalanta aveva animato il mercato dell’Inter, prima ancora di Lookman. Si tratta di Ederson, per il quale la richiesta da 60 milioni degli orobici, insieme alla mancata cessione di un big, non ha mai permesso alla trattiva di decollare.

3) Manu Koné era diventanto l’obiettivo alternativo dell’Inter, quando la pista Lookman sembrava arenata in modo irreversibile. I nerazzurri sembravano vicinissimi a chiudere l’operazione, con la Roma disposta a cedere il francese per finanziare il mercato. Tuttavia.

4) Giovanni Leoni sembrava essere il grande obiettivo dell’Inter per rinnovare e ringiovanire la propria difesa. Dopo settimane di accostamenti, con i nerazzurri che hanno temporeggiato di fronte alla richiesta del Parma, il giovane classe 2006 si è trasferito al Liverpool.

5) Koni De Winter sembrava essere l’alternativa a Leoni per il colpo in difesa. Per l’olandese, però, non c’è mai stato un reale affondo, previsto solo in caso di cessione di uno tra Bisseck e Pavard. Alla fine, il giocatore si è trasferito al Milan.