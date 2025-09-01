Quanto ha incassato l’Inter dalle cessioni in questo mercato

Si è chiuso pochi istanti fa il calciomercato nel campionato italiano. Per l’Inter è stata una sessione molto vivace, sia in entrata che in uscita, con un ultimo colpo di scena finale legato all’approdo a Milano di Manuel Akanji dal Manchester City che va a completare il quadro delle operazioni ufficiali dell’Inter in questa estate.

In questo approfondimento, però, vediamo quelle che invece sono state le cessioni ufficiali messe a segno dall’Inter, tra addii a titolo definitivo, prestiti e contratti in scadenza. Tutto sommato, il club nerazzurro è riuscito a centrare i propri obiettivi alla vigilia di questa estate, liberandosi degli esuberi che non rientravano nel nuovo progetto di Cristian Chivu.

La cessione più onerosa in assoluto è stata quella di Nicola Zalewski, passato all’Atalanta per 17 milioni di euro. Un buon bottino è poi arrivato dal trasferimento di Aleksandar Stankovic al Bruges per 9,5 milioni di euro e da quello di Tajon Buchanan divenuto un nuovo calciatore del Villarreal per un’operazione da 9 milioni.

In extremis, l’Inter è poi riuscita a definire anche il passaggio di Mehdi Taremi all’Olympiacos per 2 milioni di euro, mentre da Asllani è arrivato 1,5 milioni per il prestito oneroso al Torino con la speranza che venga esercitato il riscatto da 12 milioni tra un anno. E proprio nelle ultime ore del mercato sono arrivati dal Marsiglia ben 2,5 milioni per il prestito di Pavard, più eventuale riscatto a 15 tra un anno.

Dai riscatti di Satriano e Filip Stankovic, inoltre, il club nerazzurro ha incassato rispettivamente 5 milioni dall’attaccante e 1,5 dal portiere. Sommando queste ultime due operazioni, l’Inter ha messo in cassa dalle cessioni di questa estate un totale di 48 milioni di euro.

Altre operazioni in uscita, come gli addii a costo zero di Arnautovic e Correa, non hanno fruttato invece alcun incasso concreto, ma hanno quantomeno portato un buon risparmio in termini di ingaggi.