1 Settembre 2025

L’Inter vuole bloccare QUESTO colpo per gennaio

La strategia del club

Il calciomercato estivo si è concluso con l’Inter che alla fine è intervenuta anche nel reparto difensivo. L’arrivo di Akanji, arrivato in contemporanea alla partenza di Pavard, però, non può rappresentare quell’acquisto in grado di avviare il rinnovamento auspicato.

Per quello bisognerà attendere ancora, ma non così tanto. Infatti, come riportato da diversi media, l’investimento importante per un centrale difensivo potrebbe arrivare già nel mercato di gennaio. Da capire quali potranno essere i profili nel mirino della dirigenza nerazzurra.

La scelta di rinviare il grande colpo in difesa è arrivata nelle ultime settimane di mercato. Sfumate le piste Leoni e De Winter, infatti, l’Inter ha sondato altri possibili obiettivi molto giovani, come Jacquet del Lille e Akcicek del Fenerbahce, ma per diversi motivi nessuno ha convinto davvero. Nel mirino dell’Inter ci sarebbe anche Solet dell’Udinese, che potrebbe tornare di moda proprio a gennaio.

Enrico Traini

Enrico Traini scrive su Passione Inter dal 2022. Laureato in Lettere Moderne e Semiotica, scrive di sport da quasi 10 anni, con diverse esperienze su varie testate online. Appassionato di calcio e dei suoi aspetti tattici, tifa Inter fin da piccolissimo, quando girava in casa con la maglia di Ronaldo Il Fenomeno.