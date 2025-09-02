UFFICIALE, Pavard lascia l’Inter: “Non è un addio”

Dopo appena due stagioni si interrompe la carriera di Benjamin Pavard nell’Inter. Il difensore francese è infatti divenuto ufficialmente un nuovo calciatore del Marsiglia nelle ultimissime ore della sessione estiva di calciomercato che si è appena conclusa. Il club nerazzurro al suo posto ha preso Manuel Akanji dal Manchester City.

Quest’operazione ha fatto arrabbiare molti tifosi che sui social hanno espresso il loro malcontento visto che in tanti ritenevano necessario un innesto di qualità come lo svizzero per il reparto arretrato, ma senza far uscire un titolare come il francese ex Bayern che poteva dare una grande mano con la sua esperienza in questa stagione.

Pavard va al Marsiglia in prestito con diritto di riscatto e quindi il suo futuro all’Inter potrebbe non essere del tutto compromesso qualora la prossima estate dovesse tornare in nerazzurro. Come riporta Sky, il club transalpino potrà riscattare il difensore classe 1996 in cambio di 15 milioni di euro dopo che ne ha appena pagati 2,5 per il prestito.

Lo stesso difensore ex Bayern Monaco ha lasciato la porta aperta sul futuro con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: “Grazie per il sostegno infinito. Inter per sempre. Non è un addio, è un arrivederci”.