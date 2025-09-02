TUTTI i convocati dell’Inter in Nazionale per questa sosta

Dopo la sconfitta in casa contro l’Udinese per 1-2 che ha fatto infuriare molti tifosi nerazzurri presenti a San Siro, e non solo, ora inizia un periodo di pausa per la Serie A. È infatti in corso attualmente la prima sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali e alla ripresa delle gare di club, l’Inter dovrà giocare il derby d’Italia con la Juventus.

Come sempre, anche stavolta Appiano Gentile si svuota o quasi visto che ci sono tanti giocatori nerazzurri che lasciano il centro sportivo dell’Inter per rispondere alle chiamate delle rispettive Nazionali. Da un lato questo può far felici i tifosi perché vuole dire che i giocatori dell’Inter sono apprezzati ma dall’altro c’è il rischio infortuni.

Per questo turno sono stati 13 i giocatori dell’Inter scelti dai rispettivi CT in Nazionale in giro per il mondo e si tratta dei seguenti: Barella, Bastoni, Dimarco, Esposito e Frattesi (Italia), Lautaro Martinez (Argentina), Sucic (Croazia), Thuram (Francia), Dumfries e de Vrij (Olanda), Zielinski (Polonia), Akanji (Svizzera) e infine Calhanoglu (Turchia).