Mercato finito: quale futuro per Lookman? 3 le IPOTESI

Il grande sogno dell’Inter in quest’ultima sessione estiva di mercato è stato senza dubbio Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano ha desiderato molto intensamente anche lui il trasferimento alla corte di Chivu, andando infatti a rompere con l’Atalanta e saltando gli allenamenti. Alla fine però non è riuscito a partire.

La società bergamasca, non solo gli impedito di andare all’Inter o in altri club di Serie A, ma ha pure rifiutato alcune offerte dall’estero che sono arrivate perché valuta più alto a livello economico il valore di Lookman, rispetto alle cifre proposte. Nelle ultime ore di mercato ci aveva infatti provato anche il Bayern dopo alcuni club inglesi.

Secondo i colleghi di Calciomercato.com, adesso ci sono tre opzioni per Lookman. La prima (e più probabile) è che resti all’Atalanta fino a gennaio provando a ricucire per giocare; la seconda è una cessione in un Paese col mercato ancora aperto come Arabia o Turchia mentre la terza (quasi impossibile) è che la società lo tenga ancora ai margini della rosa per questa stagione col rischio di far crollare il valore del cartellino.