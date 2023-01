Carboni lascia il Cagliari: pronto il prestito in Serie A

Svolta per la carriera del giovane calciatore

Pietro Magnani

Nuova avventura in arrivo per Franco Carboni, giovane prodotto del vivaio nerazzurro e fratello di Valentin, che in questa stagione ha giocato qualche scampolo di partita in nerazzurro.

Carboni, che in estate era stato mandato a farsi le ossa in Serie B, a Cagliari, è stato impiegato con poca continuità dai rossoblu, spingendo probabilmente per questo l'Inter a richiamarlo alla base per girarlo in prestito ad un altro club, questa volta di Serie A. Il ragazzo infatti, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi dovrebbe sostenere le visite mediche per poi approdare in prestito al Monza di Palladino.

Carboni dovrebbe accasarsi a Monza con un prestito di un anno e mezzo, fino all'estate 2024. Al termine del prestito ci sarà un'opzione di riscatto a favore dei brianzoli, con contro riscatto a disposizione dell'Inter.

L'OPINIONE DI PASSIONE INTER

Franco Carboni è un prospetto molto interessante. Forse meno talentuoso rispetto all'estroso fratello Valentin, è comunque un potenziale ottimo laterale di fascia, ruolo che, soprattutto con Inzaghi, potrebbe aprirgli le porte della prima squadra. Ecco perché la sua maturazione è tenuta in gran conto in società. Trovarsi per le mani un potenziale futuro titolare a costo praticamente zero, sarebbe una manna per le casse societarie. La speranza è che con il Monza possa maturare e trovare continuità. In fondo se si fa panchina in Serie B, a questo punto tanto vale farla svezzandosi in Serie A.