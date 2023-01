Inter-Empoli, le probabili formazioni della sfida

L'Inter, dopo il trionfo in Supercoppa contro il Milan, punta a continuare la striscia positiva in campionato, ospitando questa sera a San Siro l'Empoli. In quella che potrebbe essere l'ultima partita di Skriniar in nerazzurro, dato che lo slovacco sembra ormai destinato al PSG, dovrà essere Inzaghi l'uomo in più, quello in grado di far rimanere i suoi concentrati sull'obbiettivo rincorsa al Napoli.