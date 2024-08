Carboni torna in Italia, ufficiale: “Qui per giocare di più”

E’ ormai ufficiale l’interruzione del prestito di Franco Carboni al River Plate. Un’esperienza durata meno del previsto a causa del cambio in panchina degli argentini che ha favorito il ritorno di Marcelo Gallardo alla guida dei Millonarios. L’arrivo dal mercato di un terzino di grandissima esperienza come Marcos Acuña, infine, ha ulteriormente complicato la posizione del calciatore di proprietà dell’Inter.

Da qui, dopo una chiacchierata con Gallardo, la decisione di interrompere il prestito con il River ed accettare l’immediata offerta del Venezia per un nuovo prestito nel campionato italiano. A spiegare la vicenda è stato lo stesso Carboni, intercettato in aeroporto ai microfoni di ESPN.

Le sue parole: “E’ durata poco. Sono venuto con grandi aspettative, ma pochi giorni fa ho parlato con Marcelo (Gallardo, ndr), anche ieri ne abbiamo parlato. Sarei potuto rimanere a giocarmi il posto, ma grazie a Dio ho avuto la possibilità di tornare in Italia, di giocare in Serie A con il Venezia. Ho preso la decisione di tornare. Ovviamente mi sarebbe piaciuto giocare qui, ho preso la decisione di tornare in Italia. In comune con il River abbiamo deciso che sarebbe stata la cosa migliore per me. Cosa mi ha detto Marcelo? E’ stato sincero, mi ha detto che c’erano tanti calciatori e che sarei potuto rimanere a giocarmi il posto. Io gli ho detto che volevo giocare e ho deciso così”.