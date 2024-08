Le probabili formazioni di Inter-Lecce: Inzaghi non cambia

L’Inter è pronta tornare in campo per lasciarsi alle spalle lo sfortunato pareggio di Marassi. La squadra allenata da Simone Inzaghi non ha iniziato il campionato come si aspettava all’esordio con il Genoa ed è determinata a trovare una pronta reazione nel primo match stagionale a San Siro in programma sabato sera.

A sfidare i nerazzurri sarà il Lecce di Luca Gotti, reduce da una brutta sconfitta maturata in casa contro l’Atalanta. A tre giorni dal match, sono ancora diversi i dubbi di formazione nella testa di Inzaghi. L’allenatore sembra propenso a riconfermare in blocco la squadra schierata dal primo minuto a Genova, nonostante in panchina scalpitino calciatori come Pavard, Zielinski e Taremi.

Queste le probabili formazioni di Inter-Lecce: