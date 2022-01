Carnevali spiana la strada a Marotta: “Scamacca e Frattesi? L’Inter si è mossa in anticipo…”

Le parole del dirigente del Sassuolo

A Sky Carnevali ha infatti dichiarato: "L'Inter è stata una delle prime a farsi avanti per Scamacca, ma non c'è solo l'Inter, qualcuna straniera era disposta ad acquistarlo anche adesso a gennaio. Ma non volevamo privarcene in questo gennaio e non avevamo necessità di vendere. Ma è vero che l'Inter è stata una delle prime, non solo su Scamacca ma anche su Frattesi. Ed è così che dovrebbero fare i grandi club, muoversi d'anticipo, arrivare prima".