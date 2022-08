Contatti Inter-Sassuolo per Casadei: ecco lo scenario di mercato

Novità sul fronte Casadei . Ci sono da registrare, come riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio , dei nuovi contatti tra Inter e Sassuolo per il giovane centrocampista. I neroverdi sono molto interessati al classe 2003 tanto che, secondo La Gazzetta dello Sport , oggi ci sarà un incontro tra i due club. Intanto, però, il Chelsea ha alzato l'offerta: da 8, i londinesi sono passati a 10 milioni di euro. Avvicinandosi così alla valutazione richiesta dall'Inter di 15 milioni di euro .

Casadei è un grande talento e ci piacerebbe vederlo in azione all'Inter. Ma se la sua cessione ci permettesse di mantenere Skriniar, allora potrebbe essere la mossa giusta in questo momento. Meglio ancora se con il diritto di recompra a favore dei nerazzurri: opzione che, per ora, sembrerebbe includere soltanto il Sassuolo.