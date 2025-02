Santiago Castro è una delle maggiori sorprese del calcio italiano di questa stagione. L’attaccante del Bologna, autore del gol decisivo per l’accesso alle semifinali di Coppa Italia contro l’Atalanta, sarebbe da tempo finito nel mirino dell’Inter come possibile rinforzo in attacco per la prossima estate.

In un’intervista al sito argentino TyC Sports, Castro ha parlato proprio del suo futuro, tra nazionale e club, e del suo rapporto con Lautaro Martinez una volta sbarcato dall’Argentina in Italia. Queste le sue parole:

NAZIONALE ARGENTINA – “Il livello è molto alto. Se mai dovessi arrivarci, voglio essere all’altezza. Se dovesse arrivare la convocazione, penso che all’inizio sarebbe difficile per me visto il livello alto. Sarebbe un sogno poter indossare quella maglia”.

LAUTARO MARTINEZ – “Quando è stato confermato il mio trasferimento a Bologna, mi ha mandato un messaggio e si è congratulato con me. Si è reso disponibile per qualsiasi cosa di cui avessi bisogno. È stato un gesto molto carino e mi ha aiutato molto nel mio adattamento. È incredibile vedere Lautaro in campo”.

FUTURO MERCATO – “Cerco di non guardare troppo o quello che viene detto. Devo concentrarmi sul club e sul lavoro quotidiano. Penso sia la cosa migliore perché guardare oltre non mi farebbe bene e mi distrarrebbe. Oggi penso al Bologna, alla partita di domenica, all’allenamento e a dare il massimo”.