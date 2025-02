Donnarumma all’Inter, nodo sul rinnovo: “Nuova politica del PSG”

Terminato da pochi giorni il calciomercato invernale, il pensiero dei dirigenti dell’Inter è già proiettato sui potenziali colpi per il prossimo futuro, tra obiettivi sui quali investire e potenziali occasioni di mercato da non farsi sfuggire. In questa categoria potrebbe rientrare Gianluigi Donnarumma, il cui futuro al Paris Saint-Germain è tutt’altro che assicurato.

Il portiere deve discutere il rinnovo del suo attuale contratto, in scadenza nel 2026, con le trattative tra l’agente e il club parigino che sarebbero già avviate. Tuttavia, come riportato da TuttoMercatoWeb, c’è un nodo da sciogliere che riguarderebbe l’ingaggio, per via di una “nuova politica salariale del PSG”.

Questa prevederebbe che d’ora in poi gli stipendi avranno “una parte fissa e una variabile, legata alle prestazioni e al numero di partite giocate”. Una condizione inedita che Donnarumma dovrà accettare per forza se vorrà rimanere al PSG. Nel frattempo, scrive sempre il portale, rimane sempre sullo sfondo la possibilità di un ritorno in Italia, con l’Inter che starebbe monitorando l’evolversi della situazione.