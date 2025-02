Le formazioni UFFICIALI di Fiorentina-Inter: TRE cambi per Inzaghi

Tutto pronto allo stadio Artemio Franchi per il recupero della 14a giornata di Serie A. L’Inter sfida la Fiorentina per togliere l’asterisco dalla propria classifica e provare l’aggancio al Napoli. La gara dello scorso 1° dicembre, riprenderà dal 16′, quando fu interrotta per il malore di Bove.

Inzaghi approccia la prima delle due sfide ravvicinate con i Viola, con diversi cambi rispetto al derby. Tornano titolari, infatti, Bisseck, Frattesi e Carlos Augusto. Confermato dal 1′ Calhanoglu, così come la coppia d’attacco Thuram-Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Inter: