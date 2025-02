KO improvviso per Fiorentina-Inter: “Nemmeno in panchina”

Manca poco al nuovo fischio d’inizio di Fiorentina-Inter, recupero della 14a giornata di Serie A, che ripartirà dal minuto 16′. Una gara particolare per i due allenatori, che si risfideranno il prossimo lunedì, ma che per la gara del Franchi dovranno fare a meno dei nuovi acquisti di gennaio.

Un problema stringente soprattutto per Raffaele Palladino, che dovrà fare a meno di tanti nuovi innesti, con una rosa ridotta all’osso, alla quale si è aggiunta una nuova emergenza inaspettata dell’ultimo minuto.

Come riferito nel pre-partita da Sky Sport, il tecnico dei toscani dovrà rinunciare anche ad Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese è vittima della tonsillite e, pertanto, non andrà neanche in panchina nel recupero del Franchi.