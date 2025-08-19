Nuovo centrocampista Inter: affare da 30 milioni, c’è l’ok
Il club apre al trasferimento
Gli ultimi giorni di questo mercato estivo vedranno inevitabilmente l’Inter assoluta protagonista. Il club nerazzurro, che nelle scorse ore ha comunicato a Lookman e all’Atalanta di non essere più interessato all’affare, sta adesso valutando altre ipotesi in reparti diversi. In particolare, Marotta e Ausilio vorrebbero concedersi almeno due acquisti tra difesa e centrocampo.
In mediana, oltre al quotatissimo Manu Koné della Roma, si sta valutando pure il profilo di Florentino del Benfica. Il centrocampista portoghese è un classe 1999 e risponde perfettamente alle caratteristiche ricercate da Chivu in questa finestra. Su questa pista, ecco che Calciomercato.it ha riportato delle importanti novità.
Il Benfica, infatti, sarebbe disposto a cedere Florentino subito a titolo definitivo. I portoghesi partono da una valutazione da circa 30 milioni di euro per l’addio del centrocampista, ma non è escluso che possano trattare il prezzo al ribasso. Al momento non si registra comunque alcuna richiesta ufficiale da parte dell’Inter, mentre qualcosa si starebbe muovendo dall’Arabia Saudita.