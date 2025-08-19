Nuovo centrocampista Inter: affare da 30 milioni, c’è l’ok

Gli ultimi giorni di questo mercato estivo vedranno inevitabilmente l’Inter assoluta protagonista. Il club nerazzurro, che nelle scorse ore ha comunicato a Lookman e all’Atalanta di non essere più interessato all’affare, sta adesso valutando altre ipotesi in reparti diversi. In particolare, Marotta e Ausilio vorrebbero concedersi almeno due acquisti tra difesa e centrocampo.

In mediana, oltre al quotatissimo Manu Koné della Roma, si sta valutando pure il profilo di Florentino del Benfica. Il centrocampista portoghese è un classe 1999 e risponde perfettamente alle caratteristiche ricercate da Chivu in questa finestra. Su questa pista, ecco che Calciomercato.it ha riportato delle importanti novità.

Il Benfica, infatti, sarebbe disposto a cedere Florentino subito a titolo definitivo. I portoghesi partono da una valutazione da circa 30 milioni di euro per l’addio del centrocampista, ma non è escluso che possano trattare il prezzo al ribasso. Al momento non si registra comunque alcuna richiesta ufficiale da parte dell’Inter, mentre qualcosa si starebbe muovendo dall’Arabia Saudita.