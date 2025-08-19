Lookman fuori squadra: l’Atalanta lo mette in punizione

Rientrato in Italia nella giornata di ieri, Ademola Lookman adesso dovrà tentare di ricucire il rapporto con l’Atalanta. L’attaccante nigeriano, che sperava in un trasferimento all’Inter, a questo punto può solamente sperare in una chiamata dall’estero. In caso contrario, infatti, sarà costretto a rispettare il suo contratto con i nerazzurri e rimanere a Bergamo almeno sino al mercato di gennaio.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, nel frattempo l’Atalanta ha deciso di attuare nei suoi confronti una punizione esemplare per aver disertato le sedute di allenamento delle ultime settimane. La Dea ha quindi comunicato a Lookman che rimarrà fuori squadra sino ai primi giorni di settembre. Il forte centravanti si allenerà a parte per le prossime due settimane e salterà l’inizio del campionato italiano.