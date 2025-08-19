L’Inter lo soffia alla Juve: 30 milioni per il difensore

Con l’addio alla pista Lookman, l’Inter ha deciso di concentrare le proprie forze su due reparti in particolare: difesa e centrocampo. In attacco non sono invece previsti investimenti pesanti, a meno che non sorga un’occasione ‘alla Sanchez’ negli ultimi giorni di calciomercato. Tornando alle nuove idee del club, nelle ultime ore sarebbe spuntato un obiettivo a sorpresa già noto nel campionato italiano.

Come riportato da TMW, in casa Inter pare stia prendendo piede la tentazione di ‘scippare’ alla Juventus un forte obiettivo di mercato. Si tratta di Renato Veiga, centrale portoghese di proprietà del Chelsea che ha disputato gli ultimi sei mesi della passata stagione con la maglia bianconera e che a Torino vorrebbero riprendere. Sul difensore la concorrenza sembra essere ampia, con il Villarreal quotatissimo in Spagna.

I Blues valutano il cartellino del centrale classe 2003 sui 30 milioni di euro e sono chiaramente disposti a cederlo in questi ultimi giorni che ci separano dalla chiusura del mercato. L‘Inter non ha ancora avviato alcuna trattativa per Renato Veiga, ma dalle parti di Viale della Liberazione il suo nome è iniziato a circolare e non si esclude che possa ribaltare ogni gerarchia come idea last minute di fine agosto.