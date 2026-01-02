Frattesi-Juventus, Pedullà: “L’Inter dice sì solo se…”

Alfredo Pedullà ha fatto chiarezza sul futuro di Davide Frattesi attraverso il suo editoriale per Sportitalia. Il centrocampista dell’Inter è finito nel mirino della Juventus, ma l’operazione appare molto complessa.

Secondo Pedullà, Frattesi non sarebbe esattamente il profilo che serve ai bianconeri: “Davide Frattesi non è proprio il centrocampista che serve alla Juventus, piuttosto la mezzala che si inserisce e ti regala un po’ di gol“.

Il nodo principale riguarda però la formula dell’eventuale trasferimento. L’Inter ha una posizione netta sulla questione: “Siccome gli scambi non piacciono troppo all’Inter, malgrado fantasiose e cervellotiche traiettorie, la cosa si può fare soltanto in presenza di un investimento serio da almeno 30 milioni“. Una cifra importante che esclude qualsiasi tipo di contropartita tecnica. “Altrimenti parliamo del nulla“, ha aggiunto l’esperto di mercato.