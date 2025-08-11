Decolla la cessione di Taremi: BLITZ degli agenti in Premier

E’ stato un fine settimana molto importante, quello appena trascorso, per quanto riguarda l’addio dall’Inter di Mehdi Taremi. Il club nerazzurro, che nei giorni precedenti aveva dato mandato ai suoi agenti di trovare una destinazione estera gradita all’attaccante, sta per mettere a segno una cessione che può portare alle proprie casse un bottino importante.

Come confermato questa mattina sulla pagine de La Gazzetta dello Sport, i sondaggi aperti dall’entourage di Taremi in Inghilterra hanno dato esito positivo. L’ex Porto ha trasmesso il suo totale gradimento al futuro in Premier League e nel weekend sono state due in particolare le piste a decollare: il neopromosso Leeds e il Fulham.

Questa settimana è dunque attesa la scelta definitiva da parte di Taremi, entusiasta di poter vivere un’esperienza nel campionato inglese dopo un’annata non semplice con la maglia dell’Inter. Dalla sua cessione il club nerazzurro punta a ricavare almeno 8 milioni di euro, dopo averlo acquistato gratis la scorsa estate.