Il Galatasaray PIOMBA su Pavard: “Primi contatti”

Dopo aver provato a scippare senza successo all’Inter ben due titolari nelle prime settimane di mercato come Hakan Calhanoglu e Yann Sommer, il Galatasaray sembra essere pronto a tornare alla carica. Il club turco, come confermato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha infatti lanciato un primo sondaggio nei confronti di un altro interista fondamentale per Cristian Chivu come Benjamin Pavard.

Tra i due club non esiste ancora alcuna trattativa, ma l’interesse verso il francese sembra essere crescente. In questa primissima fase, il Galatasaray si è limitato a chiedere informazioni sul ragazzo e capire la fattibilità di un eventuale affare. Per l’Inter, come già ribadito in altre occasioni, Pavard non viene considerato incedibile.

Queste le ultime di Moretto: “Mi parlano di un interessamento da parte del Galatasaray per Benjamin Pavard. Ci sono stati dei contatti indiretti attraverso alcuni intermediari per quanto riguarda la possibilità che Pavard possa andare al Galatasaray. Ad oggi non esiste una trattativa, non esistono dialoghi diretti tra le parti, ma ci sono stati dei contatti indiretti, delle prime richieste di informazioni per capire se l’operazione possa svilupparsi nei prossimi giorni. Per Cristian Chivu e per l’Inter Bisseck è un calciatore importante e nessuno vorrebbe privarsene. Diversa è la situazione di Pavard da un punto di vista di opportunità di mercato, qualora dovesse arrivare l’offerta giusta, l’Inter potrebbe considerarla”.