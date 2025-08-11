“Assalto a Sancho”: la scelta dell’Inter senza Lookman
L'inglese scatta in pole
Con la trattativa per Ademola Lookman sempre più in salita, l‘Inter ha deciso di cominciare seriamente a valutare le alternative al nigeriano. Il club nerazzurro non sembra essersi ancora tirato fuori dalla corsa all’attaccante dell’Atalanta, ma la posizione estremamente rigida del club bergamasco impone anche strategie diverse in entrata.
Da qui, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, torna di moda il nome di Jadon Sancho. L’attaccante inglese è in uscita dal Manchester United e potrebbe partire anche dinnanzi ad un’offerta da circa 20 milioni di euro. Un costo decisamente alla portata del club nerazzurro, frenato invece dalla richiesta da 6 milioni netti di ingaggio da parte del calciatore.
Sancho, va detto, non è l’unica opzione presa in considerazione dall‘Inter qualora dovesse davvero saltare la possibilità Lookman. Da Nkunku ad Adeyemi, sono diversi i calciatori in lizza per l’attacco nerazzurro. L’ex Borussia Dortmund, però, può diventare la principale occasione di mercato proprio per il “costo del cartellino aggredibile”.