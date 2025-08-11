Zazzaroni: “La verità sulla trattativa Inter-Lookman”

In seguito alle ultime indiscrezioni secondo cui l’Inter starebbe per tirarsi indietro dalla corsa a Lookman, Ivan Zazzaroni ha riportato le notizie in questo momento in suo possesso. Al direttore del Corriere dello Sport non risulta infatti che il club nerazzurro si stia per ritirare, nonostante la trattativa con l’Atalanta stia vivendo tutt’ora una lunga fase di stallo.

Queste le ultime: “Sempre rispettando le fonti di tutti e visto che mi viene chiesto: non mi risulta affatto che l’Inter si sia ritirata dalla trattativa, aspetta ancora che l’Atalanta si pronunci, anche se Percassi continua ad evitare di manifestare le proprie intenzioni. Dopo tutto il casino fatto da Ademola, Marotta e Ausilio non lo lasciano solo”.